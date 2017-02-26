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Yabancı konuta koştu

Yabancı konuta koştu
Türkiye'de yabancılara satılan konut sayısı geçen yıl 2013'e göre yüzde 49 artarak 12 bin 181'den 18 bin 189'a çıktı. Son 4 yılda yabancılara toplam 72 bin 159 konut satıldı. Söz konusu dönemde Antalya 22 bin 514 konut ile yabancıların en çok tercih ettiği il olurken bunu 21 bin 331 ile İstanbul izledi. Yabancılara satılan konutların yarısından fazlası bu iki ilde yer aldı.
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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