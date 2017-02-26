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Terzioğlu dünyaya teknolojiyi anlatacak

Terzioğlu dünyaya teknolojiyi anlatacak
Mobil dünyanın en önemli buluşması olan Barselona'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 27 Şubat'ta başlıyor. 2 Mart'a kadar devam edecek olan kongrenin tamamında aktif katılım gösteren , Türkiye'den dünyaya açılan teknolojileri bu önemli organizasyonda dünyayla paylaşacak. Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 27 Şubat Pazartesi günü "İnovasyon için Mobil Teknolojiler" konulu panelde bakanlara, hükümet yetkililerine ve düzenleyici kurumların temsilcilerine geleceğin teknolojilerini anlatacak. Terzioğlu, Turkcell'in Merhaba Umut, Hayal Ortağım, WeWALK gibi ürünleri başta olmak üzere teknolojinin doğru kullanıldığında insani durumlarda ne kadar faydalı olduğunun üzerinde duracak. Terzioğlu, konuşmasında inovatif gelişmeleri yetkililerle paylaşacak.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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