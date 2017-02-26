İşçi alana 10 destek

Ödemelerini düzenli ve zamanında yapan işverene 5 puan prim desteği.
Yurt dışına Türkiye'den işçi götüren işverenlerin GSS primlerine 5 puan indirim.
Teşvik bölgelerinde eleman alanlara ayrıca 6 puanlık indirim.
İşçi başına 106 liralık gelir vergisini Hazine karşılıyor.
Yeni elemanların primlerinin 666 liralık kısmını devlet ödeyecek.
Kadın ve genç istihdam eden 48 ay prim ödemeyecek.
Engelli istihdam edenin primleri hazinece ödenecek.
Asgari ücret desteği sürecek.
İşbaşı eğitiminden işçi alanın 42 aya kadar primini İŞKUR ödeyecek.
İşverenlerin Aralık, Ocak ve Şubat prim ödemeleri 9 ay faizsiz ertelenecek.
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