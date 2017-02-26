İç giyim hedef büyüttü

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen LİNEXPO İstanbul Fuarı'nda 60 ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler katılımcı 142 firma ile önemli anlaşmalara imza attı. Bu fuar ile çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten TİGSAD Başkanı İrfan Özhamaratlı ihracatı artırarak istihdam açmak istediklerini söyledi. Özhamaratlı, "Üniversiteler ve meslek okulları ile yapmakta olduğumuz işbirlikleri ile sektörümüzün ihtiyacı olan kalifiye işgücünün yetişmesi için destek veriyoruz. Yetişecek tasarımcılar, firmalarımızın dünya markası olmasına katkı yapacak" dedi.
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