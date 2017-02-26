Hesap oyunu!

Bozuk para sayma parasından, hesap işletim ücretine, dosya parasından, emekliye işsizlik sigortasına kadar onlarca bahaneyle vatandaşın parasını kapan bankaların yeni bir oyunu daha ortaya çıktı. Kapattığı banka hesabına 6 bin 700 TL borç çıkarılan vatandaş Tüketici Hakem Heyetine başvurarak istenilen meblağı ödemekten kurtuldu. G.A., kendisini arayan banka avukatının 6 bin 700 lira borcunun olduğunu söylemesi üzerine şok yaşadı. 2012 yılında kapattığı kredi kartı hesabında borç çıkarılmasına anlam veremeyen vatandaş dolandırıcılık olayı olabileceği şüphesi ile ilgili bankanın şube müdürü ile görüşme yaptı. Borcun 1630 TL'ye düşürülerek kapatılacağının söylenmesi üzerine istenilen rakamı yatıran G.A. konuyu Tokat Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti bankayla yaptığı yazışmalarda tüketicinin dolandırıcılık olayı ile karşılaştığı, kapatılan hesabına borç çıkarıldığı yönünde evraklar sunuldu. İncelenen belgeler eşliğinde tüketicinin böyle bir borcu olmadığı tespit edilirken, 1630 lira paranın iade edilmesi yönünde karar verildi. Uzmanlar kararın emsal olduğunu söyledi.



Bankalar vatandaşın her işlemini paraya çeviriyor. Haksız ve hukuksuz olan bu ücret ve komisyonlar mahkemelerden dönüyor. Siz de dosya parası, hesap işletim ücreti, kart aidatı gibi ücretleri hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz.