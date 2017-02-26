Engelliye yaş şartı yok

Yasalar engelli vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın erkenden emekli olup maaş alma imkanı tanıyor. Zaman ve primler ise engellilik oranı ile ilk sigorta yapılan tarihe göre belirleniyor Engellilik oranına göre çalışma gücünü yüzde 80 kaybedenler birinci derece engelli, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli yüzde 50 ve altındakiler ise üçüncü derece engelli sayılıyor. 2008'den sonra ise bu oranlar 60 ve üzeri, 50-59 ve 40-49 olarak belirlendi. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Bağ-Kur'lulara ise 2008'den sonra bu hak tanınıyor. Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün.



KİMLİKLE BAŞVURUN

Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Raporda belirlenen engellilik oranı ve işe ilk giriş tarihi emekli olacağınız zamanı da belirliyor. Malulen emekli olmak için ise en az yüzde 60 oranında iş görmezlik raporu isteniyor. Malulen emeklilikte belirlenen rahatsızlığın doğuştan değil çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkması isteniyor. Rahatsızlığın oranının tespiti için yine hastane raporu gerekiyor.