Dönüşümü kendi yapana özel kredi

Kentsel dönüşüm projesini kendisi yapmak isteyenlere özel hesaptan kredi verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, isteyene 120 aya kadar özel hesaptan kredi verilecek. Yoksul ve dar gelirliye özel borçlandırma uygulanacak. Açılan kredinin yüzde 25'i peşin, kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılacak. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuracak. Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için yıkım kredisi de verilecek.