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’a çifte ödül geldi

Vakıfbank’a çifte ödül geldi
VAKIFBANK, 2016'nın Nisan ayında gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon euro cinsi ilk İpotek Teminatı Menkul Kıymet İhracı (Covered Bond) ile hem 'Uluslararası Tahvil' hem de 'Senenin Finansman Anlaşmasını Gerçekleştiren Finans Kurumu' kategorilerinde büyük ödülün sahibi oldu. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Ülkemizin en düşük kupon ödemeli tahvil ihraç işlemimizin ödüle layık görülmesi son derece gurur verici" diye konuştu.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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