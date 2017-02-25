Sur Yapı’dan büyük destek

SUR Yapı, İstanbulKoşuyolu'nda ExcellenceKoşuyolu projesini700 milyon lirayatırım değeri ile hayatageçiriyor. 184 daire ve27 dükkandan oluşanprojede dairelerinbüyüklüğü 57 ile381 metrekarearasında değişiyor.Konut seferberliğikapsamında proje içinbüyük fedakarlıkta bulunduklarınıbelirten Sur Yapı BaşkanıAltan Elmas, şunları söyledi:"Bölgede fiyatlar Avrasya Tüneliile yüzde 30'lara varanoranda arttı. Biz ise 25bin liraya yaklaşanmetrekare fiyatlarınınbulunduğu bölgedeilk 50 konut içinmetrekaresini 15 binliradan satışa sunmakararı aldık. Üstelik'Olur Olur Bal GibiOlur' kampanyamızın, 0faiz 0 peşinat ve 20 yıla varan vadeseçenekleri de geçerli olacak."
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