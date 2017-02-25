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’dan büyük destek

Sur Yapı’dan büyük destek
SUR Yapı, İstanbul Koşuyolu'nda Excellence Koşuyolu projesini 700 milyon lira yatırım değeri ile hayata geçiriyor. 184 daire ve 27 dükkandan oluşan projede dairelerin büyüklüğü 57 ile 381 metrekare arasında değişiyor. Konut seferberliği kapsamında proje için büyük fedakarlıkta bulunduklarını belirten Sur Yapı Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi: "Bölgede fiyatlar Avrasya Tüneli ile yüzde 30'lara varan oranda arttı. Biz ise 25 bin liraya yaklaşan metrekare fiyatlarının bulunduğu bölgede ilk 50 konut için metrekaresini 15 bin liradan satışa sunma kararı aldık. Üstelik 'Olur Olur Bal Gibi Olur' kampanyamızın, 0 faiz 0 peşinat ve 20 yıla varan vade seçenekleri de geçerli olacak."
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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