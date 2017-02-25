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Kimlik mesaisine ücret ödenecek

Kimlik mesaisine ücret ödenecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında, kimlik kartı ve pasaport işlemleri ile sürücü belgesi tanziminde görevli memurlarına, fazla mesailerinin karşılığında çalışma ücreti ödenecek. Memurlara, ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçmeyecek şekilde fazla mesai ücreti ödenecek. Karar, 1 Şubat-31 Aralık tarihlerinde uygulanacak.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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