Finansın yıldızları sahneye çıktı

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödülü olan '2017 TürkiyeBonds & Loans Ödülleri' sahiplerini buldu. Büyük ödüller VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), YDA Şirketler Grubu, İGA Havalimanı İşletmesi ve Doğuş Holding'e verildi. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen etkinlikte, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşasını üstlenen İGA, projeye verdiği finansman kredisi ile 'Ulaşım Finansmanı' kategorisinde büyük ödülü aldı.
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