DenizBank’ın aktifleri 136 milyara ulaştı

Denizbank Finansal Hizmetler GrubuBaşkanı Hakan Ateş, "Türkiye'nin 81 ili veyurt dışı dahil toplam 737 şube ve 15 bine yakınçalışanımız ile faaliyet gösteren bankamızınkonsolide aktifleri 2016'nın sonunda yüzde20 artarak 136 milyar liraya, net kârı ise1.4 milyar liraya ulaştı" dedi. KOBİ'leredesteklerini önceki yıllarda olduğu gibi 2016'dada artırarak sürdürdüklerinin altını çizen Ateş,"KOBİ'lere yaptığımız her türlü yatırım Türkiyeekonomisinin geleceğine hizmet ediyor" dedi.
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