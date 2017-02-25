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’ın aktifleri 136 milyara ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 136 milyara ulaştı
Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, "Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışı dahil toplam 737 şube ve 15 bine yakın çalışanımız ile faaliyet gösteren bankamızın konsolide aktifleri 2016'nın sonunda yüzde 20 artarak 136 milyar liraya, net kârı ise 1.4 milyar liraya ulaştı" dedi. KOBİ'lere desteklerini önceki yıllarda olduğu gibi 2016'da da artırarak sürdürdüklerinin altını çizen Ateş, "KOBİ'lere yaptığımız her türlü yatırım Türkiye ekonomisinin geleceğine hizmet ediyor" dedi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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