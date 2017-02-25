Borsa oyununa inceleme

Turkcell ve Koç Holdinghisselerinde çarşamba günügerçekleşen anlık düşüşünalgoritmik (otomotik makina)işlem kaynaklı olduğunubelirten Borsa İstanbul BaşkanıHimmet Karadağ, "Yatırımcılartespit edilmiş. Fiyat 40 kezyükselip inmiş. İki hissede deyatırımcının 100 bin liranınüzerinde zararı var" dedi.Karadağ, konuyu SermayePiyasası Kurulu'na (SPK)ilettiklerini, ilave bir incelemegerekiyorsa yapılacağını bildirdi.Sistemik bir risk ve probleminolmadığına işaret edenKaradağ, şöyle konuştu: "Yanlışkurgulanmış bir algoritmik emirsebebiyle yatırımcı zarar etmiş.Biz kendi tedbir ve önlemlerimizialıyoruz, SPK'ya raporluyoruz.Şimdi SPK bu işlemde, SPKmevzuatı gereği başka biryaptırım uygulanmasını gerekligörürse onu uygulayacak."
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