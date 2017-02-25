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Borsa oyununa inceleme

Borsa oyununa inceleme
Turkcell ve Koç Holding hisselerinde çarşamba günü gerçekleşen anlık düşüşün algoritmik (otomotik makina) işlem kaynaklı olduğunu belirten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "Yatırımcılar tespit edilmiş. Fiyat 40 kez yükselip inmiş. İki hissede de yatırımcının 100 bin liranın üzerinde zararı var" dedi. Karadağ, konuyu Sermaye Piyasası Kurulu'na () ilettiklerini, ilave bir inceleme gerekiyorsa yapılacağını bildirdi. Sistemik bir risk ve problemin olmadığına işaret eden Karadağ, şöyle konuştu: "Yanlış kurgulanmış bir algoritmik emir sebebiyle yatırımcı zarar etmiş. Biz kendi tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz, SPK'ya raporluyoruz. Şimdi SPK bu işlemde, SPK mevzuatı gereği başka bir yaptırım uygulanmasını gerekli görürse onu uygulayacak."
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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