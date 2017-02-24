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TANAP 2018’de

Bakan Albayrak, TANAP’la ilgili tarih verdi: 2018’in ikinci yarısında hattı gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz

TANAP 2018’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi'nin bölgesel işbirliğinin en tarihi örneği olduğunu belirterek, "İnşaatın yaklaşık yüzde 65'i tamamlanmış olup, 2018 ikinci yarısı itibariyle boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz. 2020 itibarıyla 10 milyar metreküp Azeri gazını TAP'a (Trans Adriyatik Boru Hattı) iletebileceğiz" dedi.

BARIŞ İÇİN ENERJİ
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Albayrak, enerjinin, bölgenin ve dünyanın istikrarı, barışı için önemli bir araç olarak kullanılabileceğine inandığını söyledi. Türkiye'nin, bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayan, ülkelerin karşılıklı çıkarlarına hizmet eden ve nihai olarak bölgesel barışa, huzura ve istikrara destek verecek tüm projelerin parçası olacağını vurgulayan Albayrak, "İnanıyoruz ki hiçbir ülke tek başına, işbirliği ağlarının bir parçası olmadan enerji güvenliğini sağlayamaz" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
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