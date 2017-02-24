TANAP 2018’de

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, TransAnadolu Doğalgaz Boru Hattı(TANAP) Projesi'nin bölgeselişbirliğinin en tarihi örneğiolduğunu belirterek, "İnşaatınyaklaşık yüzde 65'i tamamlanmışolup, 2018 ikinci yarısı itibariyleboru hattını gaz ile doldurmayahazır hale getireceğiz. 2020itibarıyla 10 milyar metreküp Azerigazını TAP'a (Trans Adriyatik BoruHattı) iletebileceğiz" dedi.
BARIŞ İÇİN ENERJİ
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Albayrak, enerjinin, bölgenin ve dünyanın istikrarı, barışı için önemli bir araç olarak kullanılabileceğine inandığını söyledi. Türkiye'nin, bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayan, ülkelerin karşılıklı çıkarlarına hizmet eden ve nihai olarak bölgesel barışa, huzurave istikrara destek verecek tüm projelerin parçası olacağını vurgulayan Albayrak, "İnanıyoruz ki hiçbir ülke tek başına, işbirliği ağlarının bir parçası olmadan enerji güvenliğini sağlayamaz" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
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