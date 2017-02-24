Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " ifadelerine yer verildi.
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Geçmişte ticari faaliyette bulunmuş vergi mükellefi olmuş binlerce vatandaşdan biriyiz, ihmalden, parasızlıktan Bağ-Kur kaydını yaptırmamış.vatandaşlarız Sistem de bizi resen kaydetmediği için yıllarca süren hizmetlerimiz 'hiç' hükmünde acilen tescil affı bekliyoruz borçlanalım ödeyelim emekli olalım.lütfen sesimiz olun yasa biran önce cıksın.bu yaşta kimse iş vermiyor.
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