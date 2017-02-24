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'ndan açıklaması

, 1 Nisan ile 1 Temmuz arasında işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Merkez Bankasından kredi kartı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " ifadelerine yer verildi.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 19:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hayri hayri

Geçmişte ticari faaliyette bulunmuş vergi mükellefi olmuş binlerce vatandaşdan biriyiz, ihmalden, parasızlıktan Bağ-Kur kaydını yaptırmamış.vatandaşlarız Sistem de bizi resen kaydetmediği için yıllarca süren hizmetlerimiz 'hiç' hükmünde acilen tescil affı bekliyoruz borçlanalım ödeyelim emekli olalım.lütfen sesimiz olun yasa biran önce cıksın.bu yaşta kimse iş vermiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 24.02.2017 20:21
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