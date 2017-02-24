Koç ve Turkcell’e oyun

Borsa İstanbul'da çarşamba günü seansın kapanmasına yaklaşık yarım saat kala, iki önemli şirketin hisselerinde yaşanan hareket paniğe neden oldu. Koç Holding ve Turkcell hisselerinde, bir anda gelen satış emirleri iki hisseyi de aynı anda taban yaptı. Koç Holding yüzde 10.9 düşerek 13.85 TL'ye, Turkcell ise yüzde 14'lük kayıpla 10.66 TL'ye geriledi. İki hissedeki bu ani ve nedeni bilinmez kayıp, endeksi de 7 saniye içindeyaklaşık bin puan düşürdü. Borsa İstanbul yönetimi, her iki şirketin hisselerinde işleme ara verip, tek emirle fiyat toplama sürecine geçti. Borsacılar, piyasayı panikletmek isteyen bazı kişilerin, kendi alışlarına satış girmiş olabileceğini, böyleceucuz hisse toplama oyunu olduğunu belirtti.
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