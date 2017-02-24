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Askerliğini yapan 2 yıl kazanıyor

yla erkekler erken emekli olabiliyor. Borçlanma yapılarak hem prim şartı azalıyor hem de yaş 1-2 yıl erkene çekilebiliyor

Askerliğini yapan 2 yıl kazanıyor
Ülkemizde erken emekliliğin formüllerinden biri de . Erkekler askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de yaşı 1-2 yıl erkene çekebiliyor. için işe başlangıç tarihi ile askerlik yapılan dönem önem taşıyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. Borçlanma yapılarak işe giriş tarihi geriye çekiliyor. Emeklilik yaşı kademeli arttığı için, geriye çekilen tarih çalışanı bir önceki kademeye getirerek 1 yaş kazandırıyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor. Örneğin; 1974 doğumlu, askerliğini 1994'te yapmış, SSK giriş tarihi 1 Mayıs 1996 olan kişi, 25 yıl, 56 yaş ve 5 bin 825 prim gün şartlarına tabi. Bu kişi 6 ay askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5 bin 750 prim gün şartlarına tabi olabilir.



SINIRDAKİ TARİH
Askerlik borçlanması yaşı bazı kişiler için 2 yıl da erkene çekebiliyor. 9 Eylül 1999'dan itibaren emeklilik şartları erkekler için 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Bu durumdaki kişiler 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5 bin 900'e düşürerek 2 yıl kazanabiliyor. Hatta 23.11.1998 öncesine çekebilirlerse, 57 yaşa tabi olup 3 yıl da kazanabilirler. Askerliğini sigortalı olduktan sonra yapanların da borçlanma imkanı bulunuyor. Burada yaşı geri çekme yok. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak erken emeklilik imkanı doğuyor.



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