Askerliğini yapan 2 yıl kazanıyor

Ülkemizdeerken emekliliğinformüllerinden biri deaskerlik borçlanması. Erkekleraskerlik borçlanması yaparakerken emekli olabiliyor.Askerliğini işe girmeden önceyapan çalışanlar, borçlanmaile hem prim şartını azaltıyorhem de yaşı 1-2 yıl erkeneçekebiliyor.Erken emeklilik için işebaşlangıç tarihi ile askerlikyapılan dönem önem taşıyor.Yaşı erkene çekmek için askerliğiişe girmeden önce yapmış olmakgerekiyor. Borçlanma yapılarakişe giriş tarihi geriye çekiliyor.Emeklilik yaşı kademeli arttığıiçin, geriye çekilentarih çalışanı bir öncekikademeye getirerek 1yaş kazandırıyor. İşegirilen tarih borçlanmasüresini belirliyor.Örneğin; 1974 doğumlu,askerliğini 1994'teyapmış, SSK giriş tarihi1 Mayıs 1996 olan kişi,25 yıl, 56 yaş ve 5 bin 825 primgün şartlarına tabi. Bu kişi 6 ayaskerlik borçlanması yaparak 25yıl, 55 yaş, 5 bin 750 prim günşartlarına tabi olabilir.
SINIRDAKİ TARİH
Askerlik borçlanması yaşıbazı kişiler için 2 yıl da erkeneçekebiliyor. 9 Eylül 1999'danitibaren emeklilik şartlarıerkekler için 60 yaş ve 7 bingüne çıktı. Bu durumdaki kişiler1999'dan önce askerlik yapmışsabirkaç günlük borçlanma ile yaşşartını 58'e, primi de 5 bin 900'edüşürerek 2 yıl kazanabiliyor.Hatta 23.11.1998 öncesineçekebilirlerse, 57 yaşa tabi olup3 yıl da kazanabilirler.Askerliğini sigortalı olduktansonra yapanların da borçlanmaimkanı bulunuyor. Burada yaşıgeri çekme yok. Eğer primlereksikse, bu sayede primlertamamlanarak erken emeklilikimkanı doğuyor.
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