300 bin açık işe eleman aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın başlattığı 'istihdamseferberliğine' katılım çığ gibi büyürken,binlerce gence iş fırsatı için önemli adımlaratılıyor. İŞKUR, 300 bin açık işe hızlı birşekilde uygun personel alımı için alanaçıkarken, 3 bin iş ve meslek danışmanıalınması planlanıyor. 500 bin elemanihtiyacının karşılanması için meslek kursu,eğitim programlarının sayısı artırılacak. Kendiişini kuran engellilere işletme gideri, kuruluşişlemleri için nakit sağlanacak.
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