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300 bin açık işe eleman aranıyor

300 bin açık işe eleman aranıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'istihdam seferberliğine' katılım çığ gibi büyürken, binlerce gence iş fırsatı için önemli adımlar atılıyor. İŞKUR, 300 bin açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için alana çıkarken, 3 bin iş ve meslek danışmanı alınması planlanıyor. 500 bin eleman ihtiyacının karşılanması için meslek kursu, eğitim programlarının sayısı artırılacak. Kendi işini kuran engellilere işletme gideri, kuruluş işlemleri için nakit sağlanacak.

Hazal ATEŞ
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