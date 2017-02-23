Türkiye enerji ihraç edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarına yöneleceğini belirterek, "Türkiye enerji için yılda 50 milyar dolar dışarı verirken daha az vermeye başlayacak. Bu, birilerini üzecek, sinirlendirecek ve farklı yolları denemeye itecek" dedi. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini hatırlatan Albayrak, "Yılda ortalama 50 milyar doları enerji ve maden ithalatına veren bir ülkeden, bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz. Türkiye olarak enerjiyi daha kaliteli ve ucuz şekilde topluma kazandırma, ulaştırma hedefimiz var. Bunun ötesinde büyük Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir hammadde olan enerjide, büyük resimde, söz söyleyen bir oyuncu olması gerekiyor" diye konuştu. Albayrak, "Sabah 9'da geleyim. Akşam 5'e kadar, 3 randevu vereyim. Odamı da kilitleyeyim. 2 kahve içeyim. 3 arkadaşımla sohbet edeyim dönemi bitti. O eski Türkiye'ydi" dedi.