Türkiye enerji ihraç edecek

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, Türkiye'ninyerli enerji kaynaklarına yöneleceğinibelirterek, "Türkiye enerji için yılda 50milyar dolar dışarı verirken daha azvermeye başlayacak. Bu, birilerini üzecek,sinirlendirecek ve farklı yolları denemeyeitecek" dedi. Yerli ve yenilenebilir enerjikaynaklarına önem verdiklerini hatırlatanAlbayrak, "Yılda ortalama 50 milyardoları enerji ve maden ithalatına verenbir ülkeden, bir bakmışsınız 10 senesonra enerji ihraç etmeye başlamışbir ülke olmuşuz. Türkiye olarak enerjiyidaha kaliteli ve ucuz şekilde toplumakazandırma, ulaştırma hedefimiz var.Bunun ötesinde büyük Türkiye'nin artıkbölgesel ve küresel noktada önemli birhammadde olan enerjide, büyük resimde,söz söyleyen bir oyuncu olması gerekiyor"diye konuştu. Albayrak, "Sabah 9'dageleyim. Akşam 5'e kadar, 3 randevuvereyim. Odamı da kilitleyeyim. 2 kahveiçeyim. 3 arkadaşımla sohbet edeyimdönemi bitti. O eski Türkiye'ydi" dedi.
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