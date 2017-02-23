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Taksimetrede tarife oyunu

Bazı in kural ihlalleri vatandaşı bezdirirken kimi sahtekarlar da tarife oyunu ile paramıza göz dikti

Taksimetrede tarife oyunu
Taksilerdeki kötü hizmet, vatandaşın tepkisini çekti. TAKVİM'in dün sayfalarına taşıdığı 'bazı in kural tanımaz uygulamaları', tüketici lerini tırmandırdı. Gazetemizi arayan pek çok vatandaş, hileci taksilerde başına gelenleri paylaştı. Yetkililerin önlem almasını isteyen vatandaşlar, "İşini düzgün yapan taksicilere lafımız yok. Ama hilekarlardan da bezdik" dedi. Pek çok araç sahibinin taksisini yenilediğini anlatan taksi kullanıcıları, "Araçlar pırıl pırıl. Birçok lüks markadan taksi var. Ancak hizmete gelince, huylu huyundan yine vazgeçmiyor. Kural tanımama, sigara kullanımı yanında, bazı hileler de var" şeklinde konuştu. İşte onlardan bazıları:

İKİZ TAKSİ SEKTÖRÜ VURUYOR
Normal bir taksimetre ile oynamak mümkün değil. Ölçü aletleri kanununa göre, taksimetre için ayrı bir ruhsat da var. Ancak bazı hileciler elektronikçilere hileli taksimetre yaptırıyor.

Piyasaya çıkan ikiz taksiler, vatandaşı da plakanın gerçek sahibini de mağdur ediyor. İkiz plaka suçunda para ve hapis cezası alınıyor. İstanbul'da 2-3 bin arasında ikiz plakalı taksi olduğu düşünüyor.

KÜÇÜK LASTİK ÇOK YAZIYOR
Piyasadaki çürük taksicilerin en çok başvurduğu oyun, lastiklerin ebadı ile oynamak. Ayar yaptırmaya daha büyük bir lastikle giden taksici, sonra daha küçük bir lastik kullanarak hesabı yükseltiyor. Çünkü küçük lastik daha çok tur atarak yüzde 5-6 fazla para yazdırıyor.

EKSTRA TUŞUYLA FAZLA PARA
Dikiz aynasında taksimetrede de ücreti kabartmak mümkün. Ekstra butonu ve tarife seçeneği bulunan taksimetrede, şoför araç seyir halindeyken bu butonlarla faturayı artırabiliyor. Taksici, ekstra tuşuna her basışında tutarlarda 0.25-0.50 liralık artış sağlayabiliyor.

TL'Yİ EURO ÖDETTİRİYORLAR
Başvurulan bir yöntem ise bazı taksimetrelerde bulunan döviz ayarlarını TL ile eşitlemek ya da daha yüksek değerlere getirmek. Bu genelde turistlere karşı yapılıyor. Mesela 30 TL'lik bir yere giden turiste, taksimetredeki 'euro' işareti gösterilerek 30 euro ödettiriliyor.

ÖZLEM KAMER TERCANLI
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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