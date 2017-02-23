Taksimetrede tarife oyunu

Taksilerdeki kötü hizmet, vatandaşın tepkisini çekti. TAKVİM'in dün sayfalarına taşıdığı 'bazı taksicilerin kural tanımaz uygulamaları', tüketici şikayetlerini tırmandırdı. Gazetemizi arayan pek çok vatandaş, hileci taksilerde başına gelenleri paylaştı. Yetkililerin önlem almasını isteyen vatandaşlar, "İşini düzgün yapan taksicilere lafımız yok. Ama hilekarlardan da bezdik" dedi. Pek çok araç sahibinin taksisini yenilediğini anlatan taksi kullanıcıları, "Araçlar pırıl pırıl. Birçok lüks markadan taksi var. Ancak hizmete gelince, huyluhuyundan yine vazgeçmiyor. Kural tanımama, sigara kullanımı yanında, bazı hileler de var" şeklinde konuştu. İşte onlardan bazıları:
İKİZ TAKSİ SEKTÖRÜ VURUYOR Normal bir taksimetre ile oynamak mümkün değil. Ölçü aletleri kanununa göre, taksimetre için ayrı bir ruhsat da var. Ancak bazı hileciler elektronikçilere hilelitaksimetre yaptırıyor.
Piyasaya çıkan ikiz taksiler, vatandaşı da plakanın gerçek sahibini de mağdur ediyor. İkiz plaka suçunda para ve hapis cezası alınıyor. İstanbul'da 2-3 bin arasında ikiz plakalı taksi olduğu düşünüyor.
KÜÇÜK LASTİKÇOK YAZIYOR Piyasadaki çürük taksicilerin en çok başvurduğu oyun, lastiklerin ebadı ile oynamak. Ayar yaptırmaya daha büyük bir lastikle giden taksici, sonra daha küçük bir lastik kullanarak hesabı yükseltiyor. Çünkü küçük lastik daha çok tur atarak yüzde 5-6 fazlapara yazdırıyor.
EKSTRA TUŞUYLAFAZLA PARA Dikiz aynasında taksimetrede de ücreti kabartmak mümkün. Ekstra butonu ve tarife seçeneği bulunan taksimetrede, şoföraraç seyir halindeykenbu butonlarla faturayıartırabiliyor. Taksici, ekstra tuşuna herbasışında tutarlarda0.25-0.50 liralık artış sağlayabiliyor.
TL'Yİ EUROÖDETTİRİYORLAR Başvurulanbir yöntem ise bazıtaksimetrelerde bulunandöviz ayarlarını TL ileeşitlemek ya da dahayüksek değerleregetirmek. Bu geneldeturistlere karşı yapılıyor.Mesela 30 TL'lik biryere giden turiste,taksimetredeki 'euro'işareti gösterilerek 30euro ödettiriliyor.
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