Kur yaptılar

Bu yıl yerli turistin dövizdeki artışın etkisiyle, Bulgaristan, Avusturya,Fransa, İtalya'daki kayak rezervasyonlarını iptal edip yurt içine yönelmesi, Uludağ, Palandöken,Erciyes, Kartalkaya ve Ilgaz gibi kış turizm merkezlerine ilgiyi artırdı.
HER YER DOLDU
Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Başkanı HalukBeceren, "Bu sene dövizdeki artış yurt dışı kayak turlarının maliyetini yükseltti. Yurt dışına kayak yapmaya giden vatandaşlarımızın büyükbölümü döviz kurlarındakihareketlenme nedeniyle bu sene daha çok yurt içindeki kayak merkezlerine gitmeyi tercih etti. Bu bütün Türkiye'deki kayakmerkezleri için geçerli. Kış turizm merkezleri geçen yıla oranla yerli turistler tarafından çok daha fazla ziyaret edildi" dedi. Beceren, kâr kalınlıklarının, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl kayak için daha uygun olmasının da ziyaretçi sayısında artış sağladığını dile getirdi.
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