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dikkat! şartlarında yeni karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eşlerden her ikisinin de emekli olması ve aynı bankadan aylık alması halinde, sadece "birinin otomatik ödeme talimatı vermesiyle" banka u alınabileceğini bildirdi.

Emekliler dikkat! Promosyon şartlarında yeni karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK'nın 15 banka ve PTT ile emekliye ödemesi için imzaladığı protokolün ardından, bankalar mart ayı itibarıyla e promosyon ödemelerine başlayacak.

Bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 11,5 milyon emekliye tek seferde aylıklarına göre 300, 375 ve 450 lira gibi değişen miktarlarda ödeme yapacak.

Promosyon ödemesi yapacak bankalar, müşterilerinden kredi kartı almaları ya da kredili mevduat hesabı oluşturmalarının yanında iki otomatik ödeme talimatı vermelerini şart koşmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre, eşlerden her ikisinin de emekli olması ve aynı bankadan aylık alması halinde, sadece birinin iki otomatik ödeme talimatı vermesiyle banka promosyonu alınabilecek.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 18:31
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