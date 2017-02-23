Eleman arıyor

Geçen yıl 2 bin 100 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi, bu yıl bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacak. Toplam 11 bin 200 çalışanı bulunan Turkcell Global Bilgi'nin yapacağı işe alımların en büyük hacmini müşteri temsilcisi pozisyonu oluşturacak. Müşteri temsilcisi dışında bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları, iş geliştirme gibi spesifik uzmanlık pozisyonları için de istihdam alanları açılacak. Genel Müdürü ÇağatayAynur, "Ülkemizin geleceği olan gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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