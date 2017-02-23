Bekçiye memur maaşı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 çarşı ve mahalle bekçisi alımına başvuru yağıyor. Kısa sürede 2 bini aşkın kişi bekçi olmak için başvurdu. İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere açılan 700 bekçi kadrosu için başvurular yarın akşama kadar alınacak. Bekçilere, memur maaşı verilecek. Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri, 30 yaşından gün almamış ve askerliğini yapmış olmaları isteniyor.