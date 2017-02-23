Bekçiye memur maaşı

İstanbul Emniyet Müdürlüğübünyesinde istihdam edilecek 700çarşı ve mahalle bekçisi alımınabaşvuru yağıyor. Kısa sürede 2 biniaşkın kişi bekçi olmak için başvurdu.İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmeküzere açılan 700 bekçikadrosu için başvurular yarın akşamakadar alınacak. Bekçilere, memurmaaşı verilecek. Başvuru yapan adaylarınlise ve dengi okul mezunu olmaları,son bir yıldır İstanbul'da ikametetmeleri, 30 yaşından gün almamış veaskerliğini yapmış olmaları isteniyor.
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