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ın ‘izleme’ oyunu

Bankaların ‘izleme’ oyunu
Bankalar ücret ve komisyonlara sınırlama getirilmesinin ardından, sürpriz ücretlere, sigorta ürünlerine yüklenmeye başladı. ' izleme bedeli, bozuk para sayma ücreti' gibi akıl almaz işlemlere imza atılıyor. Acil krediye ihtiyacı olduğunu belirten müşterilerden işlemlerin, incelemelerin hızlı bir şekilde yapılması için bazı 'kredi izleme bedeli' istiyor. Yargı kararlarını emsal kabul etmeyen bankaların bu haksız uygulamalarına yönelik tüketici derneklerine ve BDDK'ya yağıyor. Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 90'ı bankalara yönelik oldu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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