Bankaların ‘izleme’ oyunu

Bankalar ücret ve komisyonlara sınırlama getirilmesinin ardından, sürpriz ücretlere, sigorta ürünlerine yüklenmeye başladı. 'Kredi izleme bedeli, bozuk para sayma ücreti' gibi akıl almaz işlemlere imza atılıyor. Acil krediye ihtiyacı olduğunu belirten müşterilerden işlemlerin, incelemelerin hızlı bir şekilde yapılması için bazı bankalar'krediizleme bedeli' istiyor. Yargı kararlarını emsal kabul etmeyen bankaların bu haksız uygulamalarına yönelik tüketici derneklerine ve BDDK'ya şikayet yağıyor. Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 90'ı bankalara yönelik oldu.
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