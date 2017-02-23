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Bakan Müezzinoğlu'ndan lara ilişkin açıklama

, istihdam seferberliğine ilişkin "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması." dedi.

Bakan Müezzinoğlundan memurlara ilişkin açıklama

, istihdam seferberliğine ilişkin "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında kaç kişinin işe yerleştirildiğinin sorulması üzerine, bu yılın ocak sigortalı sayısının yarın akşam netleşeceğini belirtti. Müezzinoğlu, bu nedenle şu an için net bir sayı açıklamasının mümkün olmadığını söyledi.

Günlük olarak takip ettikleri verilerden yola çıkarak şubat ayının 20 günlük döneminde yaklaşık 103 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyebileceğini bildiren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor."

Müezzinoğlu, yıl sonunda işsizlik oranın yüzde 10'ların altına indirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek bu konuda umutlu olduklarını vurguladı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 16:22
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