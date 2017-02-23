200 bin işçiye vergi kazancı

Karayolları,demiryolları,il özel idareleri,şeker fabrikaları veelektrik üretim santralleribaşta olmaküzere kamudaki yaklaşık200 bin işçiyiilgilendiren toplu işsözleşmelerinin yürürlüksüreleri, ağırlıklıolarak 1 Ocakve 1 Şubat itibarıyladoldu. İşçi kesiminitemsil eden 'yetkilikonfederasyon' olarakhükümet ile masayaoturacak Türk-İş,2017-2018 dönemiiçin bağıtlanacaktoplu iş sözleşmeleriiçin hazırlıklara başladı.Türk-İş GenelBaşkanı Ergün Atalay,"Bu toplu sözleşmedönemindezamdan ziyade çalışanlarüzerindeki ağırvergi yükünü gündemegetirmek istiyoruz.Devlet, işçilereOcak'ta verdiği ücretieksiksiz Aralık'ta daversin. Çalışanlardanvergi kesintisi yapmasın,bu toplu iş sözleşmesidönemini zamsızimzalamaya da razıyız"dedi. Kamu işçileriyleilgili söz konusu topluiş sözleşmesi, memurlarıntoplu sözleşmesibaşta olmak üzere özelsektörde imzalanacaktoplu iş sözleşmeleriiçin de önem taşıyor.
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