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200 bin ye vergi kazancı

200 bin işçiye vergi kazancı
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri, ağırlıklı olarak 1 Ocak ve 1 Şubat itibarıyla doldu. kesimini temsil eden 'yetkili konfederasyon' olarak hükümet ile masaya oturacak Türk-İş, 2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklara başladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu toplu sözleşme döneminde zamdan ziyade çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünü gündeme getirmek istiyoruz. Devlet, işçilere Ocak'ta verdiği ücreti eksiksiz Aralık'ta da versin. Çalışanlardan vergi kesintisi yapmasın, bu dönemini zamsız imzalamaya da razıyız" dedi. Kamu işçileriyle ilgili söz konusu toplu iş sözleşmesi, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri için de önem taşıyor.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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