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1 haftada bin

1 haftada bin istihdam
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'İstihdam Seferberliği'ne ilk büyük katkıyı yaptı. İSO'ya kayıtlı 169 firma, 1 haftada bini aşkın kişiyi istihdam etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Önümüzdeki günlerde bu sayının arzu ettiğimiz ölçüde daha da yükseleceğinden kuşku duymuyorum" dedi. Bahçıvan, İSO üyesi tüm sanayicilerin seferberliğe en etkili şekilde katılım sağlayacağına yürekten inandığını kaydetti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de dün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine ' Seferberliği'ne katılarak istihdamın artırılmasına yönelik bir dizi çalışma başlattık" dedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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