1 haftada bin istihdam

İstanbul Sanayi Odası(İSO), Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın başlattığı'İstihdam Seferberliği'neilk büyük katkıyı yaptı. İSO'yakayıtlı 169 firma, 1 haftada biniaşkın kişiyi istihdam etti. İSOYönetim Kurulu Başkanı ErdalBahçıvan, "Önümüzdeki günlerdebu sayının arzu ettiğimiz ölçüdedaha da yükseleceğinden kuşkuduymuyorum" dedi. Bahçıvan,İSO üyesi tüm sanayicilerinseferberliğe en etkili şekildekatılım sağlayacağına yürekteninandığını kaydetti. Ankara SanayiOdası (ASO) Başkanı NurettinÖzdebir de dün "CumhurbaşkanıErdoğan'ın çağrısı üzerine'İstihdam Seferberliği'ne katılarakistihdamın artırılmasına yönelik birdizi çalışma başlattık" dedi.
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