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‘Sanayi kenti’nde 60 bin kişiye iş

‘Sanayi kenti’nde 60 bin kişiye iş
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında 'de 60 bin kişilik bir istihdam sözü verildiğini belirterek, "Çünkü biz şuna inanıyoruz, 'Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek', Kocaeli alanda etkin oldukça işsizlik konusunda Türkiye ölçeğinde çok önemli aşamalar kaydedilecektir" dedi. Güzeloğlu, Kocaeli'nin Türkiye'nin ihracatının yüzde 18'ini, ithalatının yüzde 25'ini gerçekleştiren ve üreten, 200'ü aşkın gümrük bölgesine doğrudan ihracat yapan. Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 4'üncü büyük liman üretimi ve liman hizmetlerini sunan bir büyükşehir olduğunu vurguladı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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