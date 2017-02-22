İçi bizi yakıyor

Hükümet ÖTV'yi sıfırlayarak, taksisini yenilemek isteyenlere büyük fırsat sundu. Pek çok araç sahibi taksisini yeniledi. Kimileri lüks otomobilleri taksi yaptı. Ancak bazı şoförler alışkanlıklarından vazgeçmedi, hizmette sınıfta kaldı. Makyajlı otomobiller albenili görünse de kimi şoförler 'Dışı sizi, içi bizi yakar' dedirtti. Görevini hakkıyla yerine getiren sürücülerin yanı sıra, vatandaşı rahatsız eden şoförler yollarda lüks araçları ile boy göstermeye devam etti.
TURKUAZ RENKLİLÜKSLER PAHALI Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da indi-bindi ücretiyle birlikte yeniden gündeme gelen taksiler, lüks çeşitleriyle de konuşulacak. İstanbul Taksiciler OdasıBaşkanı Yahya Uğur, turkuaz renkli lüks taksilerin kentte daha pahalı hizmet vereceğini söyledi.
AVRUPA'DA:
● Taksilerde güvenlik kabini bulunuyor.
● Şoförün kimlik bilgileri yolcunun görebileceği bir yerde duruyor.
● Şoförün yanındaki koltuğa oturulamıyor.
● Araçta yolcu olmasa da sigara içmek yasak.
● Sürücü yolcudan izin almadan müziği açamıyor.
● Ücret tarifeleri net bir şekilde belli.
● Yol tarifi için navigasyonları sürekli açık. Hangi yoldan gidileceği müşterinin tercihine bırakıyor.
● Trafik kurallarını ihlal eden taksicilere ağır yaptırımlar bulunuyor.
TÜRKİYE 'DE :
● Ön koltuğa yolcu alınıyor.
● Kimi şoförler yolculuk süresince küfür edip, başka araçlarla kavga edebiliyor.
● Araçlar sigara kokuyor. Yasak olsa da kim şoförler yolcunun yanında bile sigara içiyor.
● Şoför istediği müziği açıp dinliyor.
● Ücret tarifeleri esnek. Özellikle turistlerden fahiş fiyatlar alınıyor.
● Kimi şoförler yakın mesafe diye, kimi de tipini beğenmediği için yolcuyu aracına almayabiliyor.
● Bazıları çalıştığı şehri bilmiyor.
● Trafik kuralları hiçe sayılıyor.
● Kişisel bakıma önem verilmiyor.
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