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Küresel piyasalarda talebin azalmasıyla dolar 7 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Güne yine düşüşle başlayan dolar 3,6078'i gördü.

Dolar ne kadar?

Güne satış ağırlıklı başlayan dolar/TL, yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesi olan 3,6078'i gördü.

Son günlerde küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana dip seviyesi olan 3,6078'i gördü.

Dolar/TL saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 3,6120 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,58 azalışla 3,7961, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5130 seviyelerinden işlem görüyor.

SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar/TL'de 3,60 seviyesinin kırılması halinde 3,40-3,55 bandına doğru geri çekilmelerin olabileceğini belirtmişti.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 11:31
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hakan hakan

herkes biliyor ki tekrar 4 seviyelerini test edecek. kimse kimseyi kandırmasın.

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cevapla 22.02.2017 13:18
BİZDEN S&#214;YLEMESİ BİZDEN SÖYLEMESİ

Dolar, Müslümanlara ve ülkemize savaş açan üst aklın finansman kaynağıdır, motor gücüdür. Dolar alanlar, aldıkları dolar oranında üst aklın planlarını finanse etmiş olurlar, projelerine ve katliamlarına o oranda ortak olurlar. dünyada bunun hesabını soran olmasa da ahirette mutlaka bunun hesabı sorulacaktır. Birikimlerinizle Dolar ya da EURO da değil, TL ya da Altın alın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2017 12:49
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