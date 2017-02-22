Dolar ne kadar?

Güne satış ağırlıklı başlayan dolar/TL, yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesi olan 3,6078'i gördü.
Son günlerde küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana dip seviyesi olan 3,6078'i gördü.
Dolar/TL saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 3,6120 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,58 azalışla 3,7961, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5130 seviyelerinden işlem görüyor.
SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar/TL'de 3,60 seviyesinin kırılması halinde 3,40-3,55 bandına doğru geri çekilmelerin olabileceğini belirtmişti.
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herkes biliyor ki tekrar 4 seviyelerini test edecek. kimse kimseyi kandırmasın.
Dolar, Müslümanlara ve ülkemize savaş açan üst aklın finansman kaynağıdır, motor gücüdür. Dolar alanlar, aldıkları dolar oranında üst aklın planlarını finanse etmiş olurlar, projelerine ve katliamlarına o oranda ortak olurlar. dünyada bunun hesabını soran olmasa da ahirette mutlaka bunun hesabı sorulacaktır. Birikimlerinizle Dolar ya da EURO da değil, TL ya da Altın alın.
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