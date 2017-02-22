Denizin altından 17 ülke bağlandı

Denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-MEWE5 tamamlandı. TürkTelekom iştiraklerinden Türk Telekom International'ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı projesinin tanıtımı, konsorsiyum üyesi 19 operatörün yöneticilerinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Türk Telekom International'ın Marmaris'te inşa ettiği istasyonun da dahil olduğu proje ile 17 ülke,fiber hat ile deniz altındanbirbirine bağlandı. Batı Avrupa'dan Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'ya uzanan ilk fiber denizaltı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile dikkat çeken SEA-ME-WE5, toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip. Türkiye'yi bölgede bir dijital üs haline getirmek üzere önemli bir adım daha attıklarını dile getiren Türk Telekom International Grubu İcra KuruluBaşkanı Mehmet C. Toros, "Grubumuz Türkiye'nin kıtalar arası bir veri köprüsü olma konumunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
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