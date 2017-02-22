DeFacto’dan bin yeni istihdam

DEFACTO, 2017'de yurt içi ve yurt dışında toplam 137milyon lira yatırım yapacak. Şirket, bu yıl, 10 yeni pazara girmeyi, 100'ün üzerinde yeni mağaza açmayı ve yaklaşık binkişiye daha istihdam yaratmayı hedefliyor. 2016'da 241 milyonlira yatırım yaptıklarını ve yurt içinde 52, yurt dışında 40 yeni mağaza açtıklarını söyleyen DeFacto CEO'su İhsan Ateş,çalışan sayısını 10 bin 520'ye çıkardıklarını belirtti. Ateş, "2016'da hedeflerimize ulaşma konusunda önemli adımlar attık ve yılı 2 milyar TL'nin üzerinde konsolide ciro ile kapattık" dedi. Bu yıl yurt içinde ve yurt dışında toplam bin kişiye daha istihdam sağlayacaklarını vurgulayan İhsan Ateş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl Kazakistan'daki dağıtım merkezimizin kapasitesini artıracağız. Kazakistan dışındaFas, Güney Irak, Mısır veRusya'da açılacak 4 yenidağıtım merkezini de 2017 yatırım planımıza aldık."
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