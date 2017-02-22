9 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İSE...
Emekli olmak her çalışanın öncelikli hedeflerinden birisi. Tabi emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olması lazım. Bunu da işe ilk girdiği yani sigortalı olduğu tarih belirliyor. Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaşı ve prim gün sayıları düşüyor. Sonrasında ise kademeli olarak emeklilik yaşı 65'a kadar çıkıyor.
Bunları yapın siz de erken emekli olun
Emeklilik yaşını geri çekmek için bazı avantajlar var. Yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışındaki üç önemli imkan bulunuyor. İşte o fırsatlar...
Etiketler: emekli , erken emeklilik
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