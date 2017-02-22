Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı ve 144 liranın altında dengelendi.

Dün, hafta başından bu yana etkili olan satış ağırlıklı seyrini sürdüren ve gün içinde 6 haftanın en düşük seviyesi olan 143 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü 143,8 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 235 LİRA

Gram altın bugün açılışta 143-144,2 bandı içinde işlem görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 143,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 liradan, Cumhuriyet altını da 960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada yatay seyrini devam ettiren altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.234 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.230 dolar seviyesinin üzerine yerleşme isteğinde olduğunu ifade ederek, yeni bir yükseliş trendinden bahsedebilmek için 1.235 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini hatırlatan Memiş, "Fed tutanaklarında üyelerin ayrıştığı izlenimi ağır basarsa altının ons fiyatı 1.242 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Eğer kararlar çoğunluk oyu ile alınmışsa dolar endeksi güçlenir, altının ons fiyatında geri çekilmeler yaşanabilir." dedi.