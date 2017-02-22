2.5 milyar dolarlık dönüşüm hamlesi

Kentsel dönüşüm projelerini odağına alarak İstanbul'un merkezi noktalarında projeler inşa etmek için yeni bir şirket kuruldu. Nef Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Sefer Altıoğlu'nun birlikte hayata geçirdiği 'Mint' markası, Büyükdere Caddesi ile Haliç-Cendere arasında kalan metro veya metrobüs gibi toplu taşıma akslarına yakın bölgelerde proje geliştirmeyi planlıyor. Ruhsat aldıkları 7 projeye toplamda 550 milyon liralık yatırım öngördüklerini belirten Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, hedefledikleri bölgelerde yılda ortalama 750 civarında konut üretimi yapacaklarını söyledi. 15 yıl içerisinde 11 bin konutu dönüştürerek 2 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıoğlu, "Mint'in dönüşüm yapacağı ilçeler 2. derece deprem bölgesinde. Sosyal sorumluluk projeleri ile semtin çehresini de değiştireceğiz" diye konuştu.
DÜŞÜK AİDAT
Mint Kağıthane'de yoğun bir talep gördüklerini söyleyen Altıoğlu, 2 ayda satışını, bir yılda ise inşaatını tamamladıklarını ifade etti. Altıoğlu, "Düşük aidatlı konutlar üretiyor ve fiyatlandırma yapıyoruz" dedi.
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