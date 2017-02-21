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’ın net kârı 2.7 milyar TL

VakıfBank’ın net kârı 2.7 milyar TL
VAKIFBANK, 2016'da ulaştığı 3 milyar 395 milyon TL brüt kârından 692 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 703 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın 213 milyar TL'ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı toplam destek 187 milyar TL'ye ulaştı. Genel Müdürü Halil Aydoğan, "KOBİ'lere kullandırılan nakdi kredilerde sektörün yüzde 40 üzerinde büyüdük" dedi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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