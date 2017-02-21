Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı'nın deniz kısmında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan anlaşma, ilk hattın inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.
900 KİLOMETRE DÖŞENDİ
Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900 kilometre boru hattı döşeyeceği belirtildi.
İLK İMZA ARALIK'TA
Gazprom ile Allseas arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ilk hattın inşa edilmesi için anlaşma geçtiğimiz aralık ayında imzalanmıştı.
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