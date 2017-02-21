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'nın ikinci hattı için Allseas ile anlaşıldı

Rus enerji şirketi ile İsviçreli Allseas şirketi arasında, boru hattı projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için imzalandığı bildirildi.

Türk Akımının ikinci hattı için Allseas ile anlaşıldı

'dan yapılan açıklamada, 'nın deniz kısmında inşa edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan , ilk hattın inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.

900 KİLOMETRE DÖŞENDİ
Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900 kilometre boru hattı döşeyeceği belirtildi.

İLK İMZA ARALIK'TA
Gazprom ile Allseas arasında, Türk Akımı boru hattı projesinde ilk hattın inşa edilmesi için anlaşma geçtiğimiz aralık ayında imzalanmıştı.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 09:49
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