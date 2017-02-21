Atama Haziran’da ders başı Eylül’de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atanacak 20 bin öğretmene hem müfredat hem de hazırlık eğitimini yaz tatilinde verecek. Atamaların Haziran'da, ders başının ise Eylül'de olması bekleniyor. MEB, 90 branş için 20 bin öğretmen atayacak. 60 bin öğretmen arasından sözlüyle en başarılı 20 bin öğretmen seçilecek. Öğretmen alan bilgisi sınavı gerektirmeyen branşlarda 3-4 Nisan, gerektiren branşlarda 24 Nisan-13 Mayıs arasında sözlü sınav yapılacak. 60 bin öğretmen adayı, illerde kurulan komisyonlarda sözlüye alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz hakkı olacak. İtirazlar için yeterli sürenin olması için atamalar Haziran ayına sarkacak. Haziran'da ataması yapılacak öğretmenlere yaz tatili boyunca hizmet içi eğitim ve yeni müfredat eğitimi verilecek. Ayrıca yeni atanan öğretmenlerin izlemesi gereken filmlerin ve okuması gereken kitapların yer aldığı listeler verilecek. Öğretmenler Eylül'de okulların açılmasıyla öğrencilerine ders vermeye başlayacak.



■ Safure CANTÜRK