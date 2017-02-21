500 bin gence bin 502 TL’ye iş

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, "Biz, 500 bin gence 'İşyerime nasıl adapte olacak' eğitimi vereceğiz. Diploması var ama teorik bilgisi yok. İşbaşı Eğitim Programı'nda bin502 liralık ücretin tamamını biz üstleniyoruz. Gelsin 3 ay işyerinizde eğitimini görsün" dedi. Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşsizlikle mücadele kapsamında çalışma hayatında istihdamseferberliği başlattık. Yapılan düzenleme ile İşbaşı Eğitim Programı 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre içinde faydalanan kişiye İŞKUR tarafından net asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak, iş kazası ve meslek hastalığı ile Genel SağlıkSigortası primleri (bin 502 lira) karşılanacak. Yıl sonuna kadar 500 bin kişinin bu programdan faydalanması hedeflenmektedir. Programı başarı ile bitirenlerin işverenler tarafından istihdam edilmesi durumunda da 2017'nin sonuna kadar işverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (aylık 773 TL) karşılanacak.
TAZMİNAT FONU NİSAN'DAN SONRA
Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin Nisan'dan sonra yapılacağını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Sabırlı olun" dedi. Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme konusunda, şunları kaydetti: "Bazı haklar var, o kazanımlardan geri adım atmıyoruz. Mevcutlarda kazanımlardan yüzde 10'luk geri adım olacaksa, onlara 'Mevcut statü ile devam edin' diyeceğiz. 'İster burada devam et, istersen fona gel' diyeceğiz."
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