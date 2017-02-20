Veliye özel tarife

Yeni eğitim dönemi için kayıtları almaya başlayan özel okullar, zam düğmesine bastı. Kimileri ara sınıftaki zam sınırının acısını başlangıç sınıflarından çıkarttı. Yüzde 30’a varan zamlar velileri şok etti.
Özel okullar bir sonraki eğitim dönemi için kayıtlara başladı. Ara sınıf için enflasyona bağlantılı olarak maksimumyüzde 11 zammı geçemeyenözel okullar, başlangıç sınıflarında ise fahiş artış için kolları sıvadı. Veliyi kazanç kapısı olarak gören bazı özel okullar, yüzde30'a varan zamları ile velinin bütçesini sarstı. Çocuğunu özel okula gönderenlerin son yıllarda ücretleri ödemekte büyük zorluk çektiğini anlatan veliler, özel eğitim teşviklerinin başta bir talep artışı yarattığını, ama özel okulların fiyat artışı sonrası bu teşviğin yetersiz kaldığını söyledi. Veliler, bütçelerinin neredeyse yarısını eğitim için harcar hale geldiklerini dile getirdi. Önümüzdeki eğitim yılı için İstanbul'daki en düşük yıllık okul ücretinin 15-18 bin lira arasında olması beklenirken, en yüksek meblağın da 100 bin lira civarında olacağı öngörülüyor. Çocuğunu ortalama bir özel okulda okutmak isteyen velinin yıllık 30 binlirayı gözden çıkartması gerekiyor. ÖzelOkullarYönetmeliği'ne göre okullar ara sınıf ücretlerini belli bir oranın üzerine çıkaramıyor. Bu oran da ÜFE+TÜFE/2+5 formülü ile hesaplanıyor. Enflasyon rakamları dikkate alındığında bu yıl özel okullar en çok yüzde 11.36 civarında bir zam yapabilecek. Özel okullar ara sınıf dışında isefiyatları istedikleri aralıktabelirleyebiliyor.
ARTIŞAFRENTALEBİ Özel Okullar DerneğiBaşkanı Cem Gülan, birçokokulun ara sınıflardaki tavanzammın altında artış yapacağını belirterek,"Veliler çocuklarınıneğitimini mutlaka devamettirme eğiliminde oluyor.Bunun için de birikimlerinikullanıyorlar. Birikimleri yoksada aile büyükleri devreyegiriyor" dedi. Son günlerdekendilerine ücret artışlarına engelolmaları yönünde talepler geldiğinedeğinen Gülan, dernek olarakzamlara karışmadıklarınısöyledi.
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