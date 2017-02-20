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Veliye özel tarife

Yeni eğitim dönemi için kayıtları almaya başlayan , düğmesine bastı. Kimileri ara sınıftaki zam sınırının acısını başlangıç sınıflarından çıkarttı. Yüzde 30’a varan zamlar velileri şok etti.

Veliye özel tarife
Özel okullar bir sonraki eğitim dönemi için kayıtlara başladı. Ara sınıf için enflasyona bağlantılı olarak maksimum yüzde 11 zammı geçemeyen , başlangıç sınıflarında ise fahiş artış için kolları sıvadı. Veliyi kazanç kapısı olarak gören bazı özel okullar, yüzde 30'a varan ları ile velinin bütçesini sarstı. Çocuğunu özel okula gönderenlerin son yıllarda ücretleri ödemekte büyük zorluk çektiğini anlatan veliler, özel eğitim teşviklerinin başta bir talep artışı yarattığını, ama özel okulların fiyat artışı sonrası bu teşviğin yetersiz kaldığını söyledi. Veliler, bütçelerinin neredeyse yarısını eğitim için harcar hale geldiklerini dile getirdi. Önümüzdeki eğitim yılı için İstanbul'daki en düşük yıllık okul ücretinin 15-18 bin lira arasında olması beklenirken, en yüksek meblağın da 100 bin lira civarında olacağı öngörülüyor. Çocuğunu ortalama bir özel okulda okutmak isteyen velinin yıllık 30 bin lirayı gözden çıkartması gerekiyor. Özel Okullar Yönetmeliği'ne göre okullar ara sınıf ücretlerini belli bir oranın üzerine çıkaramıyor. Bu oran da ÜFE+TÜFE/2+5 formülü ile hesaplanıyor. Enflasyon rakamları dikkate alındığında bu yıl özel okullar en çok yüzde 11.36 civarında bir zam yapabilecek. Özel okullar ara sınıf dışında ise fiyatları istedikleri aralıkta belirleyebiliyor.

ARTIŞA FREN TALEBİ
Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, birçok okulun ara sınıflardaki tavan zammın altında artış yapacağını belirterek, "Veliler çocuklarının eğitimini mutlaka devam ettirme eğiliminde oluyor. Bunun için de birikimlerini kullanıyorlar. Birikimleri yoksa da aile büyükleri devreye giriyor" dedi. Son günlerde kendilerine ücret artışlarına engel olmaları yönünde talepler geldiğine değinen Gülan, dernek olarak zamlara karışmadıklarını söyledi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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