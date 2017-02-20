Müjdeler torbası yasalaşıyor

Milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler içeren 'torbateklif' yasalaşıyor. Tasarı, bu hafta MeclisGenel Kurulu'nda ele alacak. Hafta sonuna kadar kabul edilmesi bekleniyor. İşte torbadaki düzenlemelerden bazıları:
Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5indirim getiriliyor.
İşyeri ve konutların, bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı KDV'den istisna olacak.
Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdürenlere 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdürenlere 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4.2 milyon kişinin primi düşecek. Gelir seviyesine göre her ay 71,10, 213,30 ve 426,6 lira şeklinde ödenen 3 ayrı prim tarih oluyor, tek prim dönemine geçiliyor. bu prim de 53,32lira olacak. Geçmişe ilişkin GSS prim borçlarına da yapılandırma imkanı sağlanacak.
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