Doların ateşi düşüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3.5 TL'nin de altına inecek" dediği dolar, 3.6132 TL'yi gördü.

Dolarda 2016 yılının son çeyreğinde başlayan ve 2017'nin ilk aylarında 4 TL sınırına kadar ulaşan yükseliş trendi tersine dönmeye başladı. 11 Ocak 2017 tarihinde 3.9422 TL'yi test ederek Türk Lirası karşısında tarihinin en lüksek seviyesini görmüştü.Merkez Bankası'nın müdahaleleri, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarının dövize karşı manevralarının ardından bu zirveden dönüş yolculuğuna başlayan dolar, geçen hafta 3.70 TL seviyesinin altına geriledi. Bu haftanın ilk gününde ise dolar, TL karşısında 3.6132 TL'yi test ederek 1.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece tarihi zirvesinden bugüne geçen 9 günde doların TL karşısındaki değer kaybı yüzde 8.35 oldu.Elbette bu düşüş hareketinin hızlanmasından en önemli etken, Merkez Bankası'nın cuma günü açıkladığı "Merkez'in 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırdığı ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz yerine Türk Lirası olarak da yapılabilecek" yönündeki hamlesi oldu.Merkez'in cuma günü attığı kurşun hafta sonu dolar kurunu hızla geri çekerken, bugün de doların son 1.5 ayın en düşük seviyesine inmesini sağladı.Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 23 Ocak 2017 tarihinde çıkartılan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şirketlerin kamuya olan döviz borçları için getirilen sabit kurla Türk Lirası olarak ödeme kolaylığının ardından Merkez Bankası da ihracatçı ve turizmciler için kullandırılan reeskont kredilerinde sabit kurla ödeme olanağı sağlamış oldu. Habertürk'ün haberine göre Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle şirketlerin yaklaşık 7.8 milyar dolarlık kurumlardan kaynaklanan döviz talebi ortadan kalkmış oluyor.

'DOLAR 3.55 TL'YE İNEBİLİR'

Uzmanlar Türk Lirasının haftalık bazda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan bir görüntü sergilediğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası kararıyla, tarif edilen kurumlar için dolar kurunun 3,5338 TL, Euro kuru da 3,7086 TL olan 2 Ocak TCMB alış kurunda sabitleneceğinin altını çizen uzmanlar bunun hem şirketlerin döviz pozisyonlarını destekleme, hem de döviz talebini azaltıcı etkisi bakımından döviz likiditesini artırması doğrultusunda Türk Lirası için destekleyici olduğunu belirtiyor.

GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR

Dolar kuru 3,60 TL'yi test edebilir, biraz daha iyimser olursak 3,55 seviyelerine kadar da geri çekilme görülebilir. Trend uzun vadede halen yukarı yönlü, ancak kısa dönem için piyasa görünümü kurda ilave geri çekilme olabileceğine işaret ediliyor.