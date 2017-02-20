Ev alana 15 bin 575 TL

Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı. 77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek
Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama 26Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı. Hesaplarda biriken para miktarı da 36milyon 394 bin 188 liraya ulaştı. Yeni yılla birlikte ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı yeniden değerleme oranında arttı. Devlet katkısı üst sınırı 15 bin 575 liraya çıktı. İşte destekten yararlanmanın ipuçları:
Hesaba aylık en az 259,57, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak. Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 31 bin 149liraya varan tutar yatırabiliyor. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarının yüzde 15'i (en çok 13 bin 498 lira); 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (en çok 14 bin 536 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar katkı alacak. 77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek.
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