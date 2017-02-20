Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL 3,6250 seviyelerinden alıcı buluyor.

Dolar/TL cuma günü, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamlesi ile 3,6276'ya kadar geriledi ve günü yüzde 0,91 düşüşle 3,6303'ten tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 3,6240 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,41 değer kaybıyla 3,8455, sterlin/TL ise yüzde 0,18 gerileyerek 4.5050 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, cuma günü TCMB'nin reeskont kredilerinde geri ödemelerin TL olarak yapılabileceğini açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüşün hızlandığını ve 3,66 desteğinin kırıldığını belirterek, yurt dışında devam eden risk iştahının da desteği ile 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları ile Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin de izleneceğini dile getirdi.