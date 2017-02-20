Balkan Türkleri’ne sağlık desteği

Hükümet, Balkan Türkleri'ni de Genel Sağlık Sigortası kapsamına alıyor. Yapılacak düzenlemeyle Türk vatandaşı olan Balkan Türkleri'nin Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna'daki akrabaları da aylık 53 lira prim ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Burada T.C vatandaşı olup da annesi, babası, yakını hasta olanlar Türkiye'de tedavi olmak istiyor. Bu kapsamda olanlar 53 lira ödeyerek Türkiye'deki sağlık sigortası kapsamına girmiş olacak" dedi.
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