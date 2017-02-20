Yol Durumu
  1. Sözleşmeliye izin müjdesi
  2. Veliye özel tarife

’ne desteği

Balkan Türkleri’ne sağlık desteği
Hükümet, 'ni de Genel Sigortası kapsamına alıyor. Yapılacak düzenlemeyle Türk vatandaşı olan Balkan Türkleri'nin Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna'daki akrabaları da aylık 53 lira prim ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Burada T.C vatandaşı olup da annesi, babası, yakını hasta olanlar 'de tedavi olmak istiyor. Bu kapsamda olanlar 53 lira ödeyerek Türkiye'deki sağlık sigortası kapsamına girmiş olacak" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar