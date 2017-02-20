500 bin yeni mezuna iş fırsatı

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliğine destek büyürken; kamu kurumları, bankalar, üniversiteler, belediyeler personel alım ilanı yayınlamaya başladı. Birçok kurum resmi internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı sitesinde ilan yayınlayarak personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle Mart'ta yapılacak alımlarla binlerce üniversite mezunu gence de iş kapısı açılacak. Bazı kamu kurumları da kadro taleplerinin karşılanması için Maliye Bakanlığı'nın kapısını aşındırıyor.



SİGORTALARI DEVLETTEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında güçlü bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, 500 bin yeni üniversite mezunu için de fırsat kapısı açıldığını söyledi. 5 yaşlık dilimde 6 milyondan fazla gencin bulunduğunu anımsatan Müezzinoğlu, girişimcilik eğitimleri, desteklerle her birini işe yerleştirmeyi hedefledikleri mesajını verdi. Bakan Müezzinoğlu, "Bu gençlerin teorik bilgisi var, ama pratikleri yok. İşveren de acemileri almak istemiyor. Biz bu gençlerin sigortasını yatırıp, işe adapte olmaları için eğiteceğiz" şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, PTT, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Jandarma Genel Komutanlığı ve üniversiteler alım ilanları verdi. Özellikle gençlerden bu kadrolara yoğun başvuru yapılıyor.



Kamu kurumları Maliye'den kadro isterken; Bakanlık ihtiyaç duyulan alanlarda kadro durumu ve hizmet ihtiyacına göre, personel açığı olan branşlara KPSS sonuçları dikkate alınarak yerleştirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi.



Hazal ATEŞ