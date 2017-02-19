Yeni işçi alana 773 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından teşvik düğmesine basıldı. 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile yıl sonuna kadar işe alınacak her yeni işçi için aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği verilecek. Aylık 773.47 liraya varan prim ve vergi desteği ile bir işçinin işverene maliyeti 2 bin 88 liradan bin 315 liraya inecek. Böylece 1.400 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 1.315 liraya düşecek. Söz konusu destek için bir işçi sınırı da getirilmedi. Yıl sonuna kadar işe alınan herkes için bu destek verilecek. Destekten yararlanacak işverenlerin SGK'ya borcunun olmaması ve sigortasız işçi çalıştırmaması gerekiyor. Ayrıca işe alınacak yeni elemanların İŞKUR'a kayıtlı olması şartı da aranacak.
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