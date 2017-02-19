Türkiye dünyada ilk 10'da olacak

Programa konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Oğuz, istikrarlı bir ülkede ekonominin de büyüyeceğini, yeni sistem ile beraber 2035 yılında Türkiye'nin dünyanın en büyük 9. ekonomisine sahip olacağını belirtti. Oğuz şöyle konuştu:



SİYASİ İSTİKRARIN DEVAM ETMESİ HALİNDE TÜRKİYE İLK 10'DA

2035 yılı için 20 büyük ekonomiyi kapsayan araştırmada temel olarak anlatılanlar çok açık. Türkiye eğer yeni üretim modellerine uyarsa ki bu nedir? G-20 zirvesinde Dünyaya en iyi KOBİ öyküleri çıkaran ülke diye takdim edildik. Dinamizmini ve dinamik nüfusunu elinde tutarsa ve yeni pazarlara doymamış alanlara giderse bu tablodaki gelişme seviyesine ulaşılır. Tam bu noktada Türkiye'nin elindeki en büyük değer siyasi istikrarı derken AK Parti hükümetlerinden gelen Parlamenter sistemde dahi güçlü bir hükümet olmasının getirdiği avantajın devamı halinde Türkiye 20 ülke arasında 9'uncu sırada. Ama burada daha önemlisi Japonya ki Japonya'yı anlayabiliriz. Çünkü Japonya 5 sene önce dünya ikincisiydi ama ikinciliğini Çin'e kaptırdı. Türkiye bu şartlarda Fransa ve İtalya'nın önüne geçiyor.

İLK 10'DA OLMAK ÇOK ŞEYLE MÜCADE ETMEK DEMEK

2023'te ilk 10'da yer alacağız iddiamızı söylediğimizde ilk 10'dakiler dediler ki bizi nereye gönderiyorsun? Eğer sizin iddianız birinci sınıf ülke olmaksa birincilik iklimindeki rüzgarlarda başka esiyor. Sadece bu anlamda değil siyasi istikrarsızlaşma, dayandığın temellere ateş etme, mega projelerini durdurma, büyüme hedeflerini ülkeyi ileri götürecek çalışmalardan geri adım atma, savaş çıkarma hatta darbe yapmak gibi pek çok alanda sizinle mücadele ederler. Küresel rekabette dünya artık öyle bir yere gidiyor ki yavaşlayanın üzerinden sıçrayıp bütün sıralamanın tekrar değişeceği bir nokta.