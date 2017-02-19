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a kadro geliyor

Taşerona kadro geliyor
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda farklı statülerde çalışanların bulunduğunu belirterek, bu konuda hazırlık içinde olduklarını ifade etti. Müezzinoğlu, "Biz, veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek" diye konuştu.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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