Taşerona kadro geliyor

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,kamuda farklı statülerde çalışanlarınbulunduğunu belirterek, bu konudahazırlık içinde olduklarını ifade etti.Müezzinoğlu, "Biz, taşeron veya sözleşmeliveya başka bir isimle çalışan tümkesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesiniarzu ediyoruz. Bir bütüncülyapı oluşturacağız. Çalıştaylarımızdevam ediyor. Taşeron kardeşlerimizbir süre daha sabır göstersinler, bu seneçözülecek" diye konuştu.
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